В Беларуси россиянка получила полтора года колонии за твит о Лукашенко

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Суд Московского района Бреста (Беларусь) приговорил россиянку Ирину Викхольм к полутора годам колонии по статье о клевете на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщает беларусский телеканал «Белсат».

Поводом для уголовного дела стал твит Викхольм о посадке самолета Ryanair в Минске.

«Очередное преступление Лукашенко: акт государственного авиапиратства», — написала женщина в конце мая 2021 года, после чего ее задержали.

В суде россиянка заявляла отвод судье и гособвинителю, но суд просьбу не удовлетворил. Также она отказалась от назначенного ей адвоката.