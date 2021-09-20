Новости

В Лос-Анджелесе вручили телевизионную премию «Эмми». Лучшим драматическим сериалом стала «Корона»

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Netflix

В Лос-Анджелесе объявили лауреатов 72-й телевизионной премии «Эмми», они представлены в 24 категориях. Из-за пандемии церемония вручения наград проходила виртуально. Ее ведущими был комик Джимми Киммел и актриса Дженнифер Энистон.

Лучшим драматическим сериалом стала «Корона», комедийным — «Тед Лассо», а лучшим мини-сериалом назвали «Ход королевы».

Лучший режиссер комедии — Люсия Аньелло «Хитрости», драмы — Джессика Хоббс «Корона», мини-сериала — Скотт Франк «Ход королевы».

В 2020 году вручение «Эмми» происходило тоже на виртуальной церемонии. Тогда триумфаторами стали «Хранители» и «Шиттс Крик».