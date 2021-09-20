В Лос-Анджелесе вручили телевизионную премию «Эмми». Лучшим драматическим сериалом стала «Корона»

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В Лос-Анджелесе объявили лауреатов 72-й телевизионной премии «Эмми», они представлены в 24 категориях. Из-за пандемии церемония вручения наград проходила виртуально. Ее ведущими был комик Джимми Киммел и актриса Дженнифер Энистон.

Лучшим драматическим сериалом стала «Корона», комедийным — «Тед Лассо», а лучшим мини-сериалом назвали «Ход королевы».

Лучшая актриса драматического сериала — Оливия Коулман, «Корона», лучший актер драматического сериала — Джош ОʼКоннор, также «Корона».

Лучшая актриса комедийного сериала — Джин Смарт, «Хитрости». Лучший актер комедийного сериала — Джейсон Судейкис, «Тед Лассо».

Лучшая актриса мини-сериала — Кейт Уинслет, «Мейр с Исттауна», лучший актер мини-сериала — Юэн Макгрегор, «Холстон».

Лучший режиссер комедии — Люсия Аньелло «Хитрости», драмы — Джессика Хоббс «Корона», мини-сериала — Скотт Франк «Ход королевы».

В 2020 году вручение «Эмми» происходило тоже на виртуальной церемонии. Тогда триумфаторами стали «Хранители» и «Шиттс Крик».