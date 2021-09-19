В Мюнхене открылся альтернативный «Октоберфест». Власти ранее предупреждали о рисках

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В немецком Мюнхене 18 сентября стартовал альтернативный пивной фестиваль «Октоберфест». Официально всемирно известный фестиваль из-за коронавируса отменен второй год подряд, но людям это не помешало собраться на Лугу Терезы, где обычно происходит празднование.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Люди, одетые в традиционные костюмы, приносят пиво и закуски с собой. Крупных сцен в этом году нет, потому музыканты играют для небольших групп людей. Около 50 баров и ресторанов начали оформлять палатки в стиле «Октоберфеста» и разослали приглашения на празднования, которые продлятся до 4 октября.

Фест большого количества людей не привлечет, но власти города ранее заявляли о рисках волны коронавируса. Мэр Дитер Райтер просил людей и бизнес быть сдержанными. Он призвал дождаться 2022 года — на него запланирован оригинальный «Октоберфест».