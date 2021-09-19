Армия Израиля задержала последних двух палестинцев, которые вырыли тоннель ложкой и сбежали из тюрьмы
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Ye Jinghan / Unsplash
Армия Израиля задержала последних двух из шести палестинцев, которые ложкой проложили туннель из тюрьмы строгого режима и сбежали почти две недели назад.
Об этом сообщает BBC.
Эти двое — члены боевой группировки «Исламский джихад». Их сначала окружили, а затем арестовали в городе Джанин на Западном берегу. Остальных четырех задержали на прошлой неделе.
По факту инцидента начинается расследование. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт сказал, что операция по задержанию беглецов была «впечатляющей, сложной и быстрой». Однако этот инцидент оказался неудобным для пенитенциарной службы Израиля, поскольку израильские СМИ указали на ряд нарушений безопасности.
Инцидент произошел в одной из самых строгих тюрем Израиля — Гильбоа. Предварительно, заключенные потратили несколько месяцев, роя тоннель в полу общей камеры. Сбежали заключенные 6 сентября. Среди них был Захария Збейди — бывший командир «Бригады мучеников Аль-Акса», военизированного крыла палестинской партии ФАТХ. Его осудили за теракты и убийства израильтян.
- Со времени провозглашения независимости в 1948 году Израиль находится в состоянии конфликта с арабскими странами, несмотря на фактическое расположение в одном регионе. Ситуацию усугубляет и борьба с палестинцами, которые являются арабами, но не имеют собственного государства и территорий. Арабские страны считают Израиль захватчиком Палестины и агрессором, который угнетает палестинцев.