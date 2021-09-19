В Украине за субботу выявили почти 4 тысячи новых больных ковидом

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В Украине за сутки субботы, 18 сентября, выявили 3 983 новых случая коронавируса, госпитализировали 1 767 человек.

Об этом утром 19 сентября сообщило Министерство здравоохранения.

Больше всего новых больных выявили в Харьковской (610), Одесской (319), Днепропетровской (300), Хмельницкой (291) и Львовской (246) областях. Также за минувшие сутки от коронавируса умерли 46 человек, выздоровели 546.

Всего с начала пандемии и по состоянию на 19 сентября в Украине выявили 2 348 381 случай коронавируса. Выздоровели от него 2 230 852 человека, умерли 54 875 пациентов.

Что касается вакцинации, 18 сентября сделали 58 605 прививок. Всего с начала кампании в Украине полностью вакцинированы 5 137 923 человека.