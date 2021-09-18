В США определили, что вакцина от Moderna является наиболее эффективной для предотвращения госпитализации
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Matt Allworth / Flickr
Центр по контролю и профилактики заболеваний США определил, что лучше всего от госпитализации из-за коронавируса защищает вакцина компании Moderna.
Об этом пишет The Hill.
Ведомство провело исследование эффективности различных вакцины и выяснило, что все они обеспечивают надежную защиту от госпитализации, но самая высокая она — именно у препарата от Moderna.
По данным исследования, эффективность вакцины Moderna составляла 93%, вакцины Pfizer — 88%, а вакцины Johnson & Johnson — 71%.
«Хотя эти реальные данные свидетельствуют о некотором разбросе уровней защиты в зависимости от вакцины, все одобренные или разрешенные FDA вакцины от COVID-19 обеспечивают существенную защиту от госпитализации с COVID-19», — говорится в отчете ведомства.
В исследовании приняли участие более 3 600 взрослых, которые были госпитализированы в 21 больницу США. Большинство участников были невакцинированы — 64%. Почти 13% были полностью вакцинированы препаратом от Moderna, 20% — препаратом от Pfizer, а 3,1% — Johnson & Johnson.
- Эффективность вакцинации от коронавируса препаратами Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson упала с 91 до 66% после того, как штамм «Дельта» начал распространяться в США. Авторы отчета заявили, что существует ряд оговорок, в частности о том, что защита вакцин в любом случае может ослабевать со временем, а оценка в 66% была основана на относительно коротком периоде исследования с небольшим количеством инфекций.