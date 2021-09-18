КСУ обязал Раду дать возможность пожизненно заключенным просить о досрочном освобождении

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Конституционный суд признал неконституционными части первые статей 81 и 82 Уголовного кодекса Украины об условно-досрочном освобождении. Суд решил, что они делают невозможным применение их к людям, которые приговорены к пожизненному заключению.

Об этом пишет пресс-служба КСУ.

Иск в КСУ подали четверо граждан Украины. Они просили судей признать, что Уголовный кодекс Украины не дает возможности пожизненно заключенными просить об условно-досрочном освобождении.

«Этим решением суд признал не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) часть первую статьи 81, часть первую статьи 82 Кодекса в том, что они делают невозможным их применение к лицам, осужденным к отбыванию наказания в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в заявлении КСУ.

Там отметили, что решение основывается на документах международного права, а также учтено практику европейских судов.

По мнению КСУ, такие условия нарушают статью 3 Конвенции о правах человека, которая запрещает пытки и унижение человеческого достоинства. Эта статья полностью соответствует части второй статьи 28 Конституции Украины.

«Пожизненное лишение свободы лица без дальнейшей возможности его освобождения означает уравнивание срока пожизненного лишения свободы с лишением свободы до завершения естественной жизни человека, а следовательно, отрицает не только цель наказания, но и саму сущность человеческого достоинства, ставит под сомнение ее абсолютный характер и является нарушением положительной обязанности государства защищать достоинство человека», — считают судьи.