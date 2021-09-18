Реставрацию собора Парижской Богоматери начнут зимой. С момента пожара прошло два года
- Автор:
- София Телишевская
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Nicolas Liponne / NurPhoto via Getty Images
В Париже строители завершили работы по укреплению конструкций в пострадавшем от пожара соборе Парижской Богоматери. Теперь специалисты могут приступить к реставрационным работам.
Об этом сообщила госкомпания, отвечающая за реставрацию Нотр-Дама-де-Пари, пишет Reuters.
«Работы, стартовавшие 16 апреля 2019 года, которые должны были укрепить конструкцию и гарантировать безопасность, завершены вовремя», — отмечается в коммюнике компании.
Заключительный этап работ предусматривал укрепление поврежденных огнем сводов гигантскими деревянными каркасами в форме арки.
В документе говорится, что план реставрации уже готов, и с началом зимы после проведения соответствующего тендера компания начнет реставрацию собора.
В частности, будет восстановлен прежний дизайн храма и 96-метровый шпиль, спроектированный архитектором Эженом Виолле-ле-Дюк в середине 1800-х годов.
Напомним, по версии следствия возгорание произошло в районе шпиля, за несколько часов до этого там проводились ремонтные работы. Пламя полностью уничтожило деревянную крышу и шпиль, который упал и догорал затем на полу собора. Огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня — пожар длился более 15 часов.
- 15 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) произошел масштабный пожар. Он продолжался более 15 часов. В результате пожара в соборе обвалились шпиль и крыша.
- Французские следователи считают, что к пожару в соборе могло привести короткое замыкание. В конце июня парижская прокуратура заявила, что причиной могла стать сигарета или неисправность электрики.
- 10 апреля, в Страстную пятницу, в соборе Парижской Богоматери впервые за год после пожара провели мессу.