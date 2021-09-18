Китай успешно завершил первую пилотируемую миссию
- Автор:
- София Телишевская
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Трое китайских космонавтов, которых первыми отправили на орбиту для строительства космической станции, завершили свою трехмесячную миссию и благополучно вернулись на Землю.
Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Капсула пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-12» приземлилась на посадочную площадку «Дунфэн» в автономном районе Внутренняя Монголия, Северный Китай.
На борту капсулы находились космонавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо.
В Китае заявили, что первый пилотируемый космический полет в рамках миссии по строительству китайской космической станции увенчался полным успехом.
За три месяца работы экипаж дважды совершал внекорабельные работы, провел серию экспериментов в области космической науки и технические испытания.
Также астронавты протестировали ключевые технологии для строительства и эксплуатации космической станции, касающиеся длительного пребывания космонавтов.
«Успех пилотируемого космического полета «Шэньчжоу-12» заложил прочную основу для будущего строительства и эксплуатации китайской космической станции», — резюмирует издание.
- Китай строит свой аналог Международной космической станции. МКС завершит работу в 2024 году. Китай планирует развернуть свою станцию уже к 2022 году. 29 апреля на орбиту вывели основной модуль Tianhe будущей станции. КНР запустит еще 11 ракет для достройки.