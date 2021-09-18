Франция отзывает послов из США и Австралии после срыва сделки на 56 миллиардов евро

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Ecole polytechnique / Flickr

Франция немедленно отзывает для консультаций своих послов из США и Австралии на фоне расторжения Канберрой многомиллиардного контракта с Парижем на поставку французских подводных лодок.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, мол, этот шаг «оправдан исключительной серьезностью заявлений», сделанных Австралией и США накануне.

«По просьбе президента нашей страны я распорядился немедленно отозвать в Париж для консультаций наших послов в США и Австралии», — отметил Дриан.

Он добавил, что отказ от проекта подводных лодок, который Австралия с Францией вели с 2016 года, и вступление взамен в новое партнерстве с США для строительства подводных лодок с ядерными установками — это неприемлемые действия в отношениях между союзниками.

Дело в том, что США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового блока против Китая под названием AUKUS. Вашингтон и Лондон в рамках этого пакта пообещали помочь Австралии создать собственный атомный подводный флот. В результате Австралия разорвала уже подписанный контракт с Францией о поставках ей 12 подводных лодок на сумму 56 миллиардов евро. Париж назвал решение союзников «ударом в спину».

В то же время глава министерства иностранных дел США Нед Прайс заявил, что Вашингтон намерен инициировать обсуждение этого вопроса в ближайшие дни, в частности во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН.