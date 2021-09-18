На Донбассе оккупанты семь раз нарушили «тишину» — ранения получили двое бойцов ВСУ
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Sasha Maksymenko / Flickr
За сутки 17 сентября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. В результате обстрела боевиков двое бойцов ВСУ получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи населенного пункта Пески противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы 120 калибра.
В направлении Павлополя российские наемники дважды осуществили многочисленные обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а у Катериновки враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении населенного пункта Зайцево оккупанты открыли огонь из гранатометов различных систем и дистанционно заминировали участок местности противопехотными минами ПОМ-2.
Кроме того, на Луганщине в очередной раз с пересечением линии разграничения пролетел вражеский беспилотник типа «Орлан-10».
В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные осколочные ранения.
Воины находятся в больнице, состояние здоровья обоих — удовлетворительное.
На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.
- Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года — после оккупации Россией Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».
- С 00:01 27 июля 2020 года на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о «полном и всеобъемлющем прекращении огня». Она формально действует до сих пор, несмотря на многочисленные нарушения ее российскими гибридными силами.