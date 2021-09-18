На Донбассе оккупанты семь раз нарушили «тишину» — ранения получили двое бойцов ВСУ

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Sasha Maksymenko / Flickr

За сутки 17 сентября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. В результате обстрела боевиков двое бойцов ВСУ получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Пески противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы 120 калибра.

В направлении Павлополя российские наемники дважды осуществили многочисленные обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а у Катериновки враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Зайцево оккупанты открыли огонь из гранатометов различных систем и дистанционно заминировали участок местности противопехотными минами ПОМ-2.

Кроме того, на Луганщине в очередной раз с пересечением линии разграничения пролетел вражеский беспилотник типа «Орлан-10».

В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные осколочные ранения.

Воины находятся в больнице, состояние здоровья обоих — удовлетворительное.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.