Генассамблея ООН внесла в повестку дня вопрос оккупированных территорий Украины

Новости

Пресс-служба президента Украины

Генеральная ассамблея ООН внесла вопрос о временно оккупированных территориях Украины в повестку дня сессии.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

«Мы приветствуем сегодняшнее решение Генассамблеи ООН о включении пункта о временно оккупированных территориях Украины в повестку дня 76-й сессии. С нетерпением ждем предметного обсуждения способов привлечения России к ответственности за нарушения территориальной целостности Украины и Устава ООН», — говорится в сообщении МИД.

Ранее пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 сентября, отправится в США, где примет участие Генассамблее ООН.

Программой предусмотрены встречи украинского президента, в том числе, и с генеральным секретарем ООН, а также с главами государств и представителями других международных организаций.