Генассамблея ООН внесла в повестку дня вопрос оккупированных территорий Украины
- Автор:
- София Телишевская
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Пресс-служба президента Украины
Генеральная ассамблея ООН внесла вопрос о временно оккупированных территориях Украины в повестку дня сессии.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.
«Мы приветствуем сегодняшнее решение Генассамблеи ООН о включении пункта о временно оккупированных территориях Украины в повестку дня 76-й сессии. С нетерпением ждем предметного обсуждения способов привлечения России к ответственности за нарушения территориальной целостности Украины и Устава ООН», — говорится в сообщении МИД.
Ранее пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 сентября, отправится в США, где примет участие Генассамблее ООН.
Программой предусмотрены встречи украинского президента, в том числе, и с генеральным секретарем ООН, а также с главами государств и представителями других международных организаций.
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