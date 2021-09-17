С октября SkyUp запускает новый рейс из Киева в ОАЭ
- Автор:
- София Телишевская
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Facebook / SkyUp Airlines
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines начнет выполнять рейсы из Киева в эмират Рас-эль-Хайма (ОАЭ). Первый полет запланирован на 23 октября.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Сначала лайнер будет летать в этом направлении раз в неделю — в субботу, а с 22 декабря 2021 года дважды в неделю — в среду и субботу. Стоимость билетов стартует от трех тысяч гривен.
Рас-эль-Хайма-эмират расположен на севере ОАЭ и выходит к побережью Персидского залива.
Во время регистрации на рейс в ОАЭ необходимо предоставить:
- полис Международного медицинского страхования, подтверждающий покрытие расходов, связанных с лечением COVID-19 и пребыванием в условиях изоляции на территории ОАЭ;
- заполненный на английском языке и распечатанный сертификат ПЦР-теста, который подтверждает негативный результат COVID-19, который должен быть выдан не более чем за 72 часа до прибытия в ОАЭ.
По прибытии в ОАЭ необходимо пройти еще один тест на COVID, который делают непосредственно в аэропорту, а также загрузить приложение ALHOSN и зарегистрироваться в нем для возможного общения с органами здравоохранения ОАЭ.
Результат теста в виде смс-сообщения придет в течение 24 часов. До получения результата теста необходимо находиться в условиях самоизоляции в отеле или другом месте проживания.
- С конца августа авиакомпания SkyUp запустила рейсы из Киева в Париж и Ниццу. Кроме того, SkyUp с 18 октября открывает прямые рейсы из Киева в испанскую столицу Мадрид.