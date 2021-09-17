С октября SkyUp запускает новый рейс из Киева в ОАЭ

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Facebook / SkyUp Airlines

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines начнет выполнять рейсы из Киева в эмират Рас-эль-Хайма (ОАЭ). Первый полет запланирован на 23 октября.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сначала лайнер будет летать в этом направлении раз в неделю — в субботу, а с 22 декабря 2021 года дважды в неделю — в среду и субботу. Стоимость билетов стартует от трех тысяч гривен.

Рас-эль-Хайма-эмират расположен на севере ОАЭ и выходит к побережью Персидского залива.

Во время регистрации на рейс в ОАЭ необходимо предоставить:

полис Международного медицинского страхования, подтверждающий покрытие расходов, связанных с лечением COVID-19 и пребыванием в условиях изоляции на территории ОАЭ;

заполненный на английском языке и распечатанный сертификат ПЦР-теста, который подтверждает негативный результат COVID-19, который должен быть выдан не более чем за 72 часа до прибытия в ОАЭ.

По прибытии в ОАЭ необходимо пройти еще один тест на COVID, который делают непосредственно в аэропорту, а также загрузить приложение ALHOSN и зарегистрироваться в нем для возможного общения с органами здравоохранения ОАЭ.

Результат теста в виде смс-сообщения придет в течение 24 часов. До получения результата теста необходимо находиться в условиях самоизоляции в отеле или другом месте проживания.