СНБО анонсировал санкции за выборы в Госдуму России на оккупированных территориях Украины
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Юлия Вебер / «Бабель»
Совет национальной безопасности и обороны анонсировал «полный спектр» доступных санкций от Украины за проведение выборов в Госдуму России на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, а также за привлечение жителей указанных регионов к выборам.
Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
По его словам, под санкции попадут все участники выборов, все члены избирательных комиссий и наблюдатели, а также все агитаторы — в списке 53 члена территориальных избирательных комиссий и 33 кандидата в Госдуму, которых уже включили в этот санкционный список. Но он будет расширен.
«Мы сегодня проработали первый список тех лиц, которые нам представили органы [СБУ, разведка] и по всем, без исключения лицам, санкции в полном пуле будут в ближайшее время применены указом президента», — сказал Данилов.
Также Данилов отметил, что санкции ждут всех иностранных наблюдателей, которые попытаются участвовать в «этом фарсе».
Он добавил, что пул состоит из 12 видов санкций, применяемых к физическим лицам. Это арест активов в Украине, запрет на въезд и другое.
«Еще раз подчеркиваю: мы сейчас имеем информацию о некоторых гражданах Франции, Венесуэлы, Сербии и других стран, которые хотят приехать в качестве наблюдателей. Все они без исключения, несмотря на то, что они будут под дипломатическим или каким-то иным иммунитетом, будут под санкциями нашей страны», — сказал Данилов.
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