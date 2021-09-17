Из Украины в Грузию экстрадирован экс-начальник департамента военной полиции времен Саакашвили

Новости

В Тбилиси из Киева специальным рейсом экстрадировали бывшего начальника департамента военной полиции Грузии Мегиса Кардаву, который занимал должность при президентстве Михеила Саакашвили.

Об этом сообщают «Эхо Кавказа» и телеканал Imedi.

В Грузии Кардаву обвиняют по 15 уголовным делам, по 9 из которых он заочно осужден. По прибытию его отправят в пенитенциарное учреждение № 12 в городе Рустави.

О задержании Кардавы в Украине стало известно в ноябре 2017 года. С тех пор началось рассмотрение дела о его экстрадиции в Грузию, а сам Кардава находился под домашним арестом.

В сентябре 2021 года Кардава заявил, что ускорение его экстрадиции это «акт политического соглашения между сторонами». Он полагал, что его выдадут Грузии в обмен на освобождение двух украинских моряков, осужденных в Батуми за нарушение государственной границы. Их помиловали указом президента.