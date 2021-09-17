И. о. директора ГБР: Следствие пока не выяснило, находился ли нардеп Трухин за рулем во время ДТП — видеокамеры на месте аварии были демонтированы

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Следствие по факту аварии с участием автомобиля, в котором был народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Трухин, пока не выяснило, кто именно находился за рулем машины. Дело в том, что видеокамеры рядом с местом ДТП были демонтированы из-за ремонта трассы.

Об этом рассказал и. о. директора ГБР Алексей Сухачев в интервью агентству Интерфакс-Украина, которое вышло 17 сентября.

По его словам, Бюро получило все материалы от Нацполиции об аварии, но ждет результатов нескольких «важных экспертиз по делу».

«Мы очень ждем эти результаты, а после этого будем принимать решение относительно процессуального статуса каждого лица, находящегося в транспортном средстве», — рассказал Сухачев. О каких именно экспертизах идет речь, он не уточнил, но отметил, что установлены все участники ДТП.

Сухачев сообщил, что следствие так и не выяснило, кто именно находился за рулем Audi (именно в этом авто был Трухин).

«Нет, мы не установили кто был за рулем, так как не получили материалы с камер видеонаблюдения», — сказал и. о. директора.

Он пояснил, что был проведен анализ всех записей видеокамер, установленных по дороге от Полтавы до Киева. Но на участке автомагистрали «Борисполь — Киев», где произошло ДТП, проводился ремонт, и камеры были демонтированы.

«Но есть информация, что существует такое видео, и мы по имеющимся каналам коммуникации призвали всех граждан Украины предоставить нам дополнительную информацию, помочь следствию. К сожалению, пока ничего не получили», — сказал Сухачев.