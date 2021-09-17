И. о. директора ГБР: Следствие пока не выяснило, находился ли нардеп Трухин за рулем во время ДТП — видеокамеры на месте аварии были демонтированы
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- Костя Войтенко
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Facebook / Kostyantyn Andriyuk
Следствие по факту аварии с участием автомобиля, в котором был народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Трухин, пока не выяснило, кто именно находился за рулем машины. Дело в том, что видеокамеры рядом с местом ДТП были демонтированы из-за ремонта трассы.
Об этом рассказал и. о. директора ГБР Алексей Сухачев в интервью агентству Интерфакс-Украина, которое вышло 17 сентября.
По его словам, Бюро получило все материалы от Нацполиции об аварии, но ждет результатов нескольких «важных экспертиз по делу».
«Мы очень ждем эти результаты, а после этого будем принимать решение относительно процессуального статуса каждого лица, находящегося в транспортном средстве», — рассказал Сухачев. О каких именно экспертизах идет речь, он не уточнил, но отметил, что установлены все участники ДТП.
Сухачев сообщил, что следствие так и не выяснило, кто именно находился за рулем Audi (именно в этом авто был Трухин).
«Нет, мы не установили кто был за рулем, так как не получили материалы с камер видеонаблюдения», — сказал и. о. директора.
Он пояснил, что был проведен анализ всех записей видеокамер, установленных по дороге от Полтавы до Киева. Но на участке автомагистрали «Борисполь — Киев», где произошло ДТП, проводился ремонт, и камеры были демонтированы.
«Но есть информация, что существует такое видео, и мы по имеющимся каналам коммуникации призвали всех граждан Украины предоставить нам дополнительную информацию, помочь следствию. К сожалению, пока ничего не получили», — сказал Сухачев.
- 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием Audi, в котором находился депутат «Слуги народа», заместитель главы бюджетного комитета Александр Трухин. СМИ сначала сообщали, что именно он был виновником аварии и управлял авто. Впоследствии десятки изданий удалили свои новости о ДТП или отредактировали их и убрали имя нардепа.
- Всего в аварии травмы получили шесть человек. Это пассажиры Audi A8, Ford Kuga (глава Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола итальянец Лучано Луче и его помощник) и Daewoo Lanos. Водитель последнего ранее рассказал «Бабелю», что не видел, кто именно был за рулем A8. Представитель МВД Артем Шевченко лишь 30 августа впервые официально подтвердил, что нардеп был в авто.
- Полиция считает, что автомобилем управлял не Трухин, а Виктор Склема — помощник депутата Полтавского областного совета и руководителя местной ячейки «Слуги народа» Фахраддина Мухтарова, а Трухин, как и Мухтаров, были пассажирами.
- Сам Трухин впервые прокомментировал ДТП только 1 сентября.