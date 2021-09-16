Офис президента провел встречу с послами G7. Стороны подписали заявление с требованием безотлагательно реформировать судебную систему
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
В Офисе президента прошла встреча с участием послов стран G7 и ЕС относительно судебной реформы в Украине. Стороны подписали совместное заявление, где настаивают на завершении формирования Совета по этике и конкурсной комиссии для ВККС.
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Ранее Совет судей Украины не смог отправить делегатов в Совет по этике, чем «заблокировал» судебную реформу. Впрочем, на встрече они заверили послов, что работают над этим вопросом.
«Совет судей Украины настроен выполнить этот закон, и мы это сделаем», — отметил председатель ССУ Богдан Монич.
Также глава Верховного суда Валентина Данишевская отметила, что «хотя Совет судей и не выбрал с первого раза представителей в Cовет по этике, этим он не нарушил закон, и судьи в дальнейшем будут голосовать, пока не изберут представителей».
В итоге стороны подписали совместное заявление по имплементации судебной реформы в Украине, где настаивают на максимально быстром проведении судебной реформы.
- 13 сентября Совет судей не избрал членов Совета по этике для контроля Высшего совета правосудия: 16 из 28 членов Совета судей не поддержали ни одного кандидата. Нардепы и правозащитники назвали это попыткой сорвать судебную реформу.
- В Совет по этике должны войти шесть человек — три представителя от Совета судей Украины, а еще три — от международных организаций. 10 сентября международные организации предложили шесть своих экспертов.
- До этого Верховная Рада объявила о начале конкурса на должность членов Высшего совета правосудия.