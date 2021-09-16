Офис президента провел встречу с послами G7. Стороны подписали заявление с требованием безотлагательно реформировать судебную систему

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В Офисе президента прошла встреча с участием послов стран G7 и ЕС относительно судебной реформы в Украине. Стороны подписали совместное заявление, где настаивают на завершении формирования Совета по этике и конкурсной комиссии для ВККС.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Ранее Совет судей Украины не смог отправить делегатов в Совет по этике, чем «заблокировал» судебную реформу. Впрочем, на встрече они заверили послов, что работают над этим вопросом.

«Совет судей Украины настроен выполнить этот закон, и мы это сделаем», — отметил председатель ССУ Богдан Монич.

Также глава Верховного суда Валентина Данишевская отметила, что «хотя Совет судей и не выбрал с первого раза представителей в Cовет по этике, этим он не нарушил закон, и судьи в дальнейшем будут голосовать, пока не изберут представителей».

В итоге стороны подписали совместное заявление по имплементации судебной реформы в Украине, где настаивают на максимально быстром проведении судебной реформы.