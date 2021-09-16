Полковник СБУ Расюк заявил, что его пытали сотрудники спецслужбы. ГБР открыло дело
- Автор:
- София Телишевская
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Государственное бюро расследований открыло уголовное дело по заявлению полковника Службы безопасности Украины Юрия Расюка. Он заявил, что его пытали сотрудники СБУ.
Сначала эта информация со ссылкой на источники появилась на сайте «Зеркало недели». Позже пресс-служба ГБР подтвердила «Бабелю» эту информацию.
Так, 9 сентября Расюк, которого подозревают в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, заявил о пытках.
Он обвиняет сотрудников СБУ в том, что они применяли к нему «действия, сопровождающиеся насилием, угрожали насилием и другими незаконными действиями, чтобы подозреваемый совершил то, что противоречит его воле».
По его словам, речь идет о моменте задержания и проведения процессуальных и следственных действий.
Дело квалифицировали по ч. 2 ст. 127 — пытки.
- 23 января 2020 года СБУ сообщила, что предотвратила убийство начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Полковника спецподразделения «Альфа» Юрия Расюка арестовали по подозрению в подготовке убийства. Заказчиком убийства называют Дмитрия Нескоромного.
- 27 января Нескоромному сообщили о подозрении и объявили в розыск. По версии следствия, основным мотивом преступления стало то, что Наумов мешал Нескоромному вернуться на высокий пост в руководстве СБУ.
- Впоследствии Расюк согласился на сделку со следствием. 8 июля Печерский райсуд Киева утвердил соглашение между прокурором и полковником СБУ Юрием Расюком.
- Суд назначил Расюку согласованное наказание — 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.