Европарламент одобрил жесткую резолюцию о будущих отношениях с Россией. Украина довольна

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Европарламент поддержал резолюцию об отношениях Евросоюза с Россией, которая призывает страны ЕС противодействовать агрессивной политике РФ и работать над основой для будущего сотрудничества с демократической страной (если она такой станет).

Как указано на сайте Европарламента, ключевые положения документа — различать российские власти и народ, поддерживать демократические тенденции в России, правозащитников и гражданское общество, быть готовыми к введению санкций и избавлению от энергозависимости, а также противодействовать потоку «грязных» денег.

Страны ЕС призывают к партнерству со США и другими странами-единомышленниками для создания противовеса России и Китаю в борьбе за демократию. Отдельно Европарламент акцентирует на важности поддержки стран «Восточного партнерства», в том числе Украины, и способствовании реформам.

Парламент призывает использовать альтернативные ресурсы и «зеленую» энергетику для уменьшения зависимости ЕС от российского газа, нефти и другого сырья. Это касается и газопровода «Северный поток — 2», который предлагается не вводить в эксплуатацию.

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Евродепутаты просят страны ЕС усерднее останавливать потоки «грязных» денег из РФ и разоблачать ресурсы и финансовые активы, связанные с режимом Владимира Путина и его олигархами.

Выборы в Госдуму России, к которым привлекают жителей оккупированных территорий Украины, призывают не признавать, если они будут проведены с нарушениями демократических принципов и международного законодательства.

Реакция Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на брифинге, что Украина довольна документом. По его словам, он отмечает невозможность нормального сотрудничества с Россией, пока она не прекратит агрессию, в том числе гибридную, против Украины, ЕС, Грузии и Молдовы.