В Мексике в лотерее разыграли дом мексиканского наркобарона «Эль Чапо», из которого он бежал
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Getty Images
В Мексике в национальной лотерее разыграли дом, из которого в 2014 году бежал наркобарон Хоакин «Эль Чапо» Гусман. Об этом сообщает Yahoo.
Дом был среди 20 конфискованных лотов. Личность его нового владельца держат в секрете.
Дом площадью 395 квадратных метров, там есть две спальни, гостиная, гараж и секретный тоннель, который вел из джакузи в другой дом (его забетонировали), через который Гусман и сбежал от полицейских в 2014 году. После того, как мексиканские морские пехотинцы несколько повредили его во время штурма, дом отремонтировали и сняли десятки камер видеонаблюдения, через которые «Эль Чапо» наблюдал за окрестностями.
Лотерейный билет стоил $12. В мае президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что собранные деньги пойдут «назад народу» и «помогут купить вакцины от коронавируса».
В прошлом дом выставляли на аукцион по цене от $130 тысяч, однако желающих его приобрести не нашлось (вероятно, из-за его истории). Сейчас его оценивают в $183 тысячи.
- 63-летний Хоакин Гусман по прозвищу «Эль Чапо» («Коротышка») с июля 2019 года отбывает пожизненное наказание за наркоторговлю, отмывание денег, контрабанду оружия, педофилию и убийства. Гусман был основателем и главой картеля «Синалоа». На суде свидетели заявили, в частности, что он заживо похоронил мужчину, а также накачивал наркотиками и насиловал 13-летних девочек. Его состояние оценивалось примерно в миллиард долларов.
- В феврале 2021 года задержали жену «Эль Чапо» по подозрению в организации наркотрафика.