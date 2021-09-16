«С усиленными мерами безопасности». Экс-начальника разведки Минобороны Бурбу заслушают на ВСК по «вагнеровцам» 20 сентября

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УНИАН

Бывшего начальника Главного управления разведки Василия Бурбу заслушают на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады по делу «вагнеровцев» 20 сентября.

Об этом сообщила председатель комиссии нардеп Марьяна Безуглая.

По ее словам, Бурбу заслушают в режимном помещении с усиленными мерами безопасности. Также заслушают дополнительных свидетелей и обработают материалы.

Кроме того, нардеп заявила, что планируется обсудить с правоохранительными органами прогресс в расследованиях уголовных производств с учетом результатов работы ВСК. Ожидается и согласование промежуточного вывода следственной комиссии.

29 июля 2020 года в Минске задержали 33 боевиков российской «ЧВК Вагнера», 13 из которых точно воевали против Украины на стороне «ДНР» и «ЛНР». Украина запросила экстрадицию боевиков, однако Беларусь передала «вагнеровцев» России. Впоследствии «Комсомольская правда» сообщила, что арест боевиков в Беларуси был украинской спецоперацией.

Об «операции украинских спецслужб» начали писать украинские журналисты. Главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов написал, что СБУ и ГУР Минобороны выманивали боевиков в Украину, но глава ОП Андрей Ермак предложил перенести финальный этап операции, и она провалилась — боевиков арестовали в Беларуси. Похожую информацию опубликовали журналистка Янина Соколова, издание «Украинская правда» и «Зеркало недели».