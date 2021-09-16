После отправки миссии SpaceX на околоземной орбите находится рекордное количество космонавтов
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
После отправки в космос компанией SpaceX первой гражданской миссии Inspiration4 установлен рекорд по числу людей на околоземной орбите.
Об этом пишет The New York Times.
Сейчас на ней находятся 14 человек. До этого максимальное число людей на орбите составляло 13 человек — когда в 2009 году к Международной космической станции пристыковался американский шаттл Endeavour.
На МКС находятся семь космонавтов и астронавтов из России, США, Франции и Японии, на китайской орбитальной станции Tiangong — еще трое. При запуске миссии Inspiration4 на космическом корабле Crew Dragon на околоземную орбиту отправились еще четыре человека.
- Накануне SpaceX впервые вывела на орбиту полностью гражданский экипаж в рамках миссии Inspiration4. Корабль выведен на орбиту высотой 575 км. Это выше нынешней орбиты Международной космической станции и всех ранее запущенных пилотируемых полетов.
- Экипаж состоит из четырех человек. Командир миссии — Джаред Айзекман, бизнесмен и инициатор этого полета. Пилот — Ниас Проктор, бортинженер — Кристофер Семброски, а бортовой врач — Хейли Арсено.