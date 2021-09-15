Во Львовской области полиция разоблачила мужчину, который подделывал сертификаты о вакцинации от COVID-19
- Автор:
- Олег Панфилович
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Киберполиция Украины
Во Львовской области полиция разоблачила мужчину, который подделывал справки о ПЦР-тестах и сертификаты о вакцинации от коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Киберполициии.
31-летний житель Яворовского района изготовлял эти «документы» для пересечения государственной границы. Клиенты не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления.
Мужчина использовал поддельные печати медицинской лаборатории. Всего фигурант изготовил более 50 COVID-сертификатов и свыше 300 справок с отрицательным результатом теста на коронавирус.
Свои услуги мужчина рекламировал в групповых чатах в мессенджерах, в которых было более 15 тысяч подписчиков. Сообщается, что в основном клиентами правонарушителя были перевозчики. Стоимость одной справки составляла 500 гривен, а COVID-сертификата — 1 500 гривен.
Правоохранители провели обыски и изъяли у мужчины компьютерную технику, печати, COVID-сертификаты. При осмотре техники обнаружили сгенерированные QR-коды, которые, вероятно, использовались для подделки сертификатов.
К обыскам привлекли представителей пограничного оперативно-розыскного отдела. Полиция возбудила уголовное производство по ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса.
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