WSJ: Instagram причиняет вред психике подростков, особенно девочек. Facebook скрыла результаты исследований

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В 2019—2021 годах компания Facebook провела внутренние исследования среди подростковой аудитории своей соцсети Instagram и установила, что та вредит психическому здоровью подростков, особенно девочек. Результаты этого исследования, которые видели топ-менеджеры Facebook и Марк Цукерберг, скрыли от общественности.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на пять презентаций с результатами исследований, которые их авторы назвали «глубоким погружением в психологическое здоровье подростков».

Опросив часть аудитории Instagram в США и Великобритании, специалисты установили, что соцсеть усугубляет проблемы с восприятием своего тела и самооценкой у подростков с проблемным самовосприятием, а у некоторых провоцирует суицидальные мысли.

На это влияют фильтры, отредактированные фотографии тел, которые служат «социальным сравнением». Instagram очень сосредоточен на «ярком образе жизни», в то время как TikTok фокусируется на производительности.

Среди девочек 32% заявили, что из-за Instagram переживали по поводу своего тела. Среди мальчиков самооценка пострадала у 14% участников исследования. В одном из опросов более 40% респондентов назвали себя непривлекательными из-за влияния Instagram. Часть подростков обвинила соцсеть в провоцировании зависимости. При этом они понимают свой низкий уровень самоконтроля.

WSJ отмечает, что Facebook не хотела делиться результатами исследования ни с общественностью, ни с властями, а также публично занижала негативные аспекты влияния Instagram. В августе этого года сенаторы Ричард Блюменталь и Марша Блэкберн просили показать им результаты исследования Facebook о подростках, но в компании ответили, что держат подобные данные в секрете.