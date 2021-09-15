Минкультуры снова внесло в «черный список» рэппера Моргенштерна

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В гостях у Гордона / YouTube

Министерство культуры повторно внесло российского рэппера Моргенштерна в перечень лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины.

Соответствующая информация содержится на сайте Минкульта.

Там указано, что Алишер Валеев (настоящее имя Моргенштерна) находится в списке с 29 апреля. Тогда его впервые внесли туда по представлению СБУ. А с 15 сентября в список добавили и Алишера Моргенштерна.

Всего в перечне лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины, находятся 205 человек. Почти все они — артисты из России. Также есть и иностранные актеры, такие как Стивен Сигал и Жерар Депардье.