Минкультуры снова внесло в «черный список» рэппера Моргенштерна
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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В гостях у Гордона / YouTube
Министерство культуры повторно внесло российского рэппера Моргенштерна в перечень лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины.
Соответствующая информация содержится на сайте Минкульта.
Там указано, что Алишер Валеев (настоящее имя Моргенштерна) находится в списке с 29 апреля. Тогда его впервые внесли туда по представлению СБУ. А с 15 сентября в список добавили и Алишера Моргенштерна.
Всего в перечне лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины, находятся 205 человек. Почти все они — артисты из России. Также есть и иностранные актеры, такие как Стивен Сигал и Жерар Депардье.
- 29 апреля Министерство культуры Украины внесло российского рэппера Моргенштерна в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В ведомстве сообщили, что получили соответствующее письмо от СБУ. В черный список российского рэпера внесли 28 апреля.
- В июне в Окружной административный суд города Киева поступил иск Моргенштерна, который хочет обжаловать решение СБУ о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
- В декабре 2019 года выступление Моргенштерна в Одессе завершилось скандалом из-за того, что он решил выйти на сцену, несмотря на объявленный траур из-за пожара, который произошел в Одесском колледже экономики и унес жизни восьми человек. Моргенштерн назвал траурные мероприятия «показухой».