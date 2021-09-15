В Мексике суд отправил в тюрьму на 28 лет лидера одного из крупнейших наркокартелей страны

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Bloomberg / Getty Images

В Мексике суд приговорил лидера одного из крупнейших наркокартелей страны «Хуарес» 58-летнего Винсента Каррильо Фуэнтеса к 28 годам лишения свободы. Его признали виновным в торговле наркотиками и организованной преступности.

Об этом сообщает BBC.

28-летний приговор учитывает года, которые он провел в тюрьме с момента ареста в 2014 году.

«Вице-король» картеля Фуэнтес был одним из самых разыскиваемых для Управления по борьбе с наркотиками США. За его задержание предлагали вознаграждение в размере $5 миллионов. Мужчину в итоге задержали в октябре 2014 года на блокпосту полиции в мексиканском штате Коауила вместе с охранником. Полиция заявляла, что он вел себя «сдержанно».

Bloomberg / Getty Images

Висенте Каррильо Фуэнтес стал лидером картеля «Хуарес» после смерти своего старшего брата Амадо, который был известен как «Властелин Небес» за умение контрабандой провозить большие количества наркотиков на своих частных самолетах. Именно при Амадо картель стал одной из главных преступных организаций в Мексике, поскольку он получил контроль над большей частью незаконного оборота кокаина в США.

В 1997 году Амадо Каррильо Фуэнтес зарегистрировался в мексиканской больнице, где ему сделали пластическую операцию, чтобы изменить его внешний вид и избежать ареста. Однако он умер после хирургического вмешательства от смертельной смеси обезболивающих, а несколько месяцев после этого убили врачей, которые делали операцию.

Тогда к власти пришел его младший брат Висенте и создал сложную финансовую структуру для отмывания доходов от наркобизнеса картеля. Но во время его правления картель «Хуарес» вступил в кровавое соперничество с картелем «Синалоа», который возглавлял наркобарон «Эль-Чапо». Борьба с соперниками из «Синалоа» серьезно ослабила картель «Хуарес», однако считается, что именно он стоит за большим количеством убийств в городе Сьюдад-Хуарес.