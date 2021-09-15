Кабмин отменил самоизоляцию для иностранцев, которые едут транзитом через Украину

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Державна прикордонна служба

Кабинет министров отменил самоизоляцию для иностранцев, которые находятся в Украине в транзитном режиме и должны покинуть ее в течение 48 часов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Изменения вступят в силу с 20 сентября. Иностранцы и лица без гражданства, которые едут транзитом через Украину и имеют документы, которые подтверждают выезд из страны в течение 48 часов, освобождаются от самоизоляции. Им также не нужно делать тесты на коронавирус в Украине и устанавливать приложение «Вдома».

Остается в силе требование к иностранцам и владельцам вида на жительство иметь страховой полис, выданный зарегистрированной в Украине компанией, покрывающий расходы на лечение и обсервацию.

Кроме того, иностранцам, владельцам вида на жительство и лицам без гражданства для въезда в Украину нужно иметь один из указанных документов:

подтверждение получения одной или нескольких доз вакцины против COVID-19, включенных в перечень ВОЗ;

COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию, отрицательный результат теста методом ПЦР или выздоровление от COVID-19;

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена, сделанный не более чем за 72 часа до въезда.

В августе правительство приняло решение, согласно которому иностранцев в Украину будут пускать с подтвержденной одной дозой вакцины от коронавируса — раньше нужен был полный курс.