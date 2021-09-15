Франция выведет войска из Мали, если хунта заключит договор с российскими «вагнеровцами»
- Автор:
- София Телишевская
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Ecole polytechnique / Flickr
Франция пригрозила вывести свои войска из Мали, если правящая в стране военная хунта заключит договор о сотрудничестве с российской «Частной военной компанией Вагнера».
«Подобное сотрудничество властей в Бамако с наемниками из РФ абсолютно несовместимо с нашим присутствием», — заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриа, пишет Reuters.
По данным французских источников, военное руководство Мали планирует пригласить в страну около тысячи сотрудников «ЧВК Вагнера» для обучения малийской армии. В свою очередь, малийские власти признали, что вели подобные переговоры с российской стороной, но «никаких договоренностей не было достигнуто».
Глава Минобороны Франции Флоранс Парли говорит, что возможность соглашения между Мали и «ЧВК Вагнера» противоречит военной миссии Франции в регионе Сахель.
Париж содержит значительный военный контингент в своей бывшей колонии, стремясь стабилизировать обстановку в стране, находящейся в состоянии продолжительного кризиса.
В августе в Мали произошел военный переворот, президент страны Ибрагим Бубакар Кейта и ряд высокопоставленных гражданских и военных руководителей были арестованы, а парламент и правительство — распущены. Захватившая власть хунта называет себя Национальным комитетом спасения народа.
- «ЧВК Вагнера» — неофициальная военная организация, не входящая в регулярные вооруженные силы России и не имеющая юридического статуса на ее территории. Военные подразделения ЧВК насчитывали в разное время и по различным данным от 1 350 до 2 500 человек. Существование ЧВК официальные лица в России отрицают. Боевики «Вагнера» могли принимать участие в боевых действиях или тренировать местных военных в Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике (ЦАР), Судане, а также на Донбассе.