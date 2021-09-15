«Аль-Каида» возвращается в Афганистан. ЦРУ опасается возобновления террористической угрозы для США

Новости

Американские спецслужбы зафиксировали первые признаки того, что боевики «Аль-Каиды» начали возвращаться в Афганистан. ЦРУ считает, что с годами угроза этой террористической группировки для США может возобновиться.

Об этом сообщает Дэвид Коэн, заместитель директора Центрального разведывательного управления, которого цитирует The Wall Street Journal.

«Мы уже начинаем отслеживать некоторые признаки потенциального передвижения «Аль-Каиды» в Афганистане. Но это еще начало, и мы, очевидно, будем очень внимательно следить за этим», — отметил Коэн.

По текущим оценкам американской разведки, «Аль-Каиде» понадобится от одного до двух лет, чтобы восстановить способность нести угрозу для Соединенных Штатов».

Отметим, что именно«Аль-Каида» причастна к терактам 11 сентября 2001 года, из-за чего США и начали военную операцию в Афганистане.

Теракты 11 сентября

11 сентября 2001 года члены террористической организации «Аль-Каида» совершили в США серию из четырех скоординированных терактов. Террористы захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера и направили два из них в башни Всемирного торгового центра, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке.

Третий самолет направили в здание Пентагона, расположенное неподалеку от Вашингтона. Пассажиры и команда четвертого авиалайнера попытались перехватить управление самолетом у террористов, однако самолет упал в поле на территории штата Пенсильвания. Помимо 19 террористов, в результате атак погибли 2 977 человек, еще 24 пропали без вести. Теракт стал крупнейшим в истории по количеству жертв.