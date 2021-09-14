Стоунхендж впервые за 60 лет начинают ремонтировать

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Британский Стоунхендж впервые за 60 лет начали капитально ремонтировать — между горизонтальными и вертикальными камнями с помощью лазерной диагностики обнаружили эрозию и повреждения на стыках.

Об этом сообщает Reuters.

Стоунхендж из-за ремонта закроют на две недели.

Специалисты заменят бетонный раствор между камнями, добавленный во время предыдущего ремонта в 1950-е годы, на известковый, поскольку он лучше пропускает воздух. Это должно благоприятно сказаться на сохранности памятника, который подвергается постоянному воздействию сильных ветров.

Как пишет The Independent, во время работ в Стоунхендж пригласят 71-летнего Ричарда Вудмана-Бейли — сына архитектора, который руководил ремонтными работами 63 года назад. Бейли должен будет заменить монету, которую его отец заложил во время прошлого ремонта. Королевский монетный двор специально для этой церемонии выпустит памятную монету.