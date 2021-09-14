В Одессе на аукционе продали винный завод. Цена лота составила почти четверть миллиарда гривен
- Автор:
- София Телишевская
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Darren & Brad / Flickr
Фонд государственного имущества продал на аукционе целостный имущественный комплекс «Одессавинпром», который расположен на Французском бульваре Одессы. Так, победителем аукциона среди 12-ти компаний стало ООО «Каплор 7».
Информация об этом содержится на сайте «Prozorro.Продажі».
Стартовая цена в ходе аукциона выросла почти в четыре раза — с 65 млн гривен до 234,9 млн гривен.
После покупки инвестор обязан в течение трех лет сохранить профиль деятельности предприятия (производство вин) и заключить охранный договор на здание 1895 года, принадлежащее предприятию.
«Государство получило справедливую цену благодаря прозрачному аукциону, местная община будет уверена в сохранении исторического памятника, а инвестор — мотивированный развивать этот мощный актив, который перейдет в его собственность», — отметил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.
На купленном заводе работает около 200 человек, а сами активы предприятия расположены на пяти земельных участках общей площадью 2,7 га.
«Одессавинпром» занимается производством коньяков и вин под брендами «Французский бульвар» и «Вина Гулиевых».
Бенефициаром ООО «Каплор 7», которая купила завод, указанна одесситка Наталья Голуб.
- В декабре правительство утвердило перечень госпредприятий, подлежащих приватизации. В 2021 году правительство планирует продать Одесский припортовый завод, завод «Большевик», Объединенную горно-химическую компанию, «Президент-отель» в Киеве, а также «Центрэнерго». К продаже готовят также несколько облэнерго и теплоэлектроцентралей.