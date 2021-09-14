Расследование OCCRP: Взорвавшийся в порту Бейрута нитрат аммония принадлежал компании украинского бизнесмена

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«Бабель»

Груз нитрата аммония, который 4 августа 2020 года взорвался в порту ливанского Бейрута, вероятно принадлежит группе компаний Savaro, за которой стоят бизнесмен из Днепра Владимир Вербоноль и его партнеры — бизнесмен Николай Алисеенко (тесть Вербоноля), предположительно дочь Алисеенко Ольга и Татьяна Вербоноль.

Об этом говорится в расследовании международного объединения журналистов-расследователей «Центр по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP).

Журналисты установили сложную и запутанную сеть с участием группы Savaro, которая занимается торговлей химикатов минимум с 2000-х годов и замаскировала свою деятельность за десятками подставных компаний и лиц. Большинство этих компаний зарегистрированы на Кипре, на Виргинских островах и в Лондоне.

Сеть Savaro OCCRP

Сразу после взрыва журналисты обнаружили, что лондонская Savaro Ltd в 2013 году зафрахтовала партию нитрата аммония весом 2 750 тонн для отправки ее судном MV Rhosus из Грузии в Мозамбик для производства взрывчатых веществ. В итоге MV Rhosus задержали в Бейруте из-за неуплаты долгов и технических неисправностей.

Журналисты отследили связь Savaro с Вербонолем по документам, которые раскрыли сеть компаний, базирующихся в Днепре. По ним они вышли и на Алисеенко — он замаскировал свои операции за десятками торговых наименований и лиц, охватывающих Англию, Шотландию, Карибский бассейн, Украину, южную часть Тихого океана и США. При этом часть деятельности маскировалась под IT-бизнес. Документы связали все эти компании с Savaro и указали на закупку нитрата аммония, который разрушил Бейрут.

MV Rhosus был зафрахтован компанией Agroblend Exports (BVI) Ltd, связанной с Savaro, а лондонская Savaro Ltd заключила контракт с грузинским поставщиком «Рустави Азот» на нитрат. Журналисты смогли связать Savaro Ltd и Agroblend Exports (BVI) Ltd с Вербонолем благодаря подсказкам, найденным в серии электронных писем, отправленных представителями компаний после задержания Rhosus в Бейруте.

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Мозамбикская компания, которая должна была получить груз Rhosus, Fábrica de Explosivos de Moçambique подтвердила OCCRP, что в 2013 году она покупала нитрат у Savaro три раза. Ее представитель Антонио Кунья Ваз заявил, что Savaro была украинской компанией, а ее глава был ему известен как «Владимир».

Ведущий адвокат в лондонском деле против Savaro Камилла Абуслейман сказала, что компания напрямую ответственна за взрыв, поскольку была владельцем груза и не приняла надлежащих мер для хранения опасных материалов. «Нельзя просто выбросить опасные химикаты на склад и уйти», — сказала она.

Сейчас, как отмечают расследователи, на фоне грядущего судебного процесса владельцы Savaro Ltd пытаются замести следы. 23 августа этого года собственность компании перешла к украинскому адвокату Владимиру Глядченко. OCCRP он заявил, что купил Savaro Ltd по рекомендации.

Кто такой Вербоноль?

Владимир Вербоноль родился в 1959 году и вырос в Днепре. В 1990-х годах он работал помощником известного профсоюзного лидера Михаила Волынца (экс-депутат Верховной Рады) и Дениса Дзензерского, бывшего депутата парламента, который сейчас разыскивается Национальным антикоррупционным бюро Украины.

В 2001 году Вербоноль основал компанию Atlantis Corporation, которая занималась продажей удобрений, судя по следам удаленной веб-страницы компании. Вместе с Алисеенко Вербоноль вскоре учредил несколько компаний, продающих товары и услуги, включая удобрения, металлургическое оборудование, программное обеспечение и веб-дизайн. Одной из них стал украинский филиал Savaro, созданный в 2009 году (всего в установленной OCCRP сети, компаний с названием Savaro минимум четыре).