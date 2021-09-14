Боевики ранили украинского военного возле Песков
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
Sasha Maksymenko / Flickr
Боевики 14 сентября обстреляли позиции Объединенных сил вблизи поселка Пески, в результате чего один украинский военный получил ранения.
Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Юлия Шевченко.
«По состоянию на 12 часов текущих суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В районе населенного пункта Пески российские оккупационные войска применили автоматический станковый гранатомет. Вследствие вражеского огня один украинский защитник был ранен. Его транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина — удовлетворительное», — сообщила пресс-секретарь.
Она добавила, что на обстрелы противника украинские защитники дали адекватный ответ.
- Руководитель украинской стороны Совместного центру по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) Александр Апполонов заявил, что российские боевики на Донбассе значительно усилили интенсивность обстрелов позиций украинской армии.
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» и российские снайперы активно нарушают режим прекращения огня и обстреливают военных из различного вооружения. Пик обстрелов наблюдается в сентябре — кроме военных под огонь попадала гражданская инфраструктура, мирные люди и сотрудники СБУ.