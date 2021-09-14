Мои слова перекрутили: украинский гимнаст Верняев объяснил свои угрозы изменить гражданство

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Виталий Белокрыл / УНИАН

Олимпийский чемпион, гимнаст Олег Верняев заявил, что журналисты исказили его слова о том, что он пригрозил сменить спортивное гражданство.

Об этом он написал в своем Facebook.

«Как всегда, с моих слов донесли не всю информацию, которую я говорил, поэтому сейчас в нескольких предложениях выскажу свое мнение. Во-первых, я родился в Украине, в моем родном городе Донецке, и на Олимпийских играх в Рио 2016 года я поднимал знамя своей страны. Я не собираюсь шантажировать кого-то своим переходом в другое государство и даже не думал об этом, тем более с моей ситуацией с отстранением», — подчеркнул спортсмен.

Он отметил, что только освещал события в сборной, но его слова «выставили с позорной стороны». Верняев также пожаловался, что журналисты не передали его слова о том, как при поддержке президента и министерства развивается спорт — был приобретен специальный дорогой ковер, как на Олимпиаде, а также строится новый зал для спортивной гимнастики на базе в «Конча-Заспе».

«Я надеюсь, что моя ситуация с дисквалификацией решится, и я смогу вернуться в тренировочный зал и плечом к плечу с нашим тренерским штабом и молодыми, перспективным ребятами в сборной подготовиться к Олимпийским играм в Париже 2024 года, вернув те традиции в спортивной гимнастике, когда мы ни разу не возвращались с Олимпийских игр без медалей», — заявил Верняев.