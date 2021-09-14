Цена на газ в Европе достигла рекордных $800 за тысячу кубометров

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Светлицкий Сергей / УНИАН

Цена ближайшего фьючерса на газ в Европе утром 14 сентября достигла €65,5 за 1 кВт*ч, что составляет около $800 за тысячу кубометров газа.

Об этом пишет Интерфакс.

Последние месяцы цена в Европе на газ активно растет. В августе она составляла $533, а в начале сентября — уже $700.

Цена в $800 — это рекордное значение за всю историю, кроме 2018 года. Тогда в Европе царил холодный фронт «Зверь с Востока», и цены на газ выросли до тысячи долларов.

Причина столь высокой цены заключается в низких запасах газа в подземных хранилищах Европы. В выходные газовые резервы составляли около 70,75%, что на 15% меньше, чем средний уровень за последние пять лет. Российский «Газпром» с конца августа прекратил поставки газа в несколько немецких хранилищ, а также ограничил поставки в хранилища в Австрии и Нидерландах.

Однако утром 14 сентября стало известно, что Россия увеличила поставки газа через газопровод «Ямал — Европа» — с 2,7 миллиона кубометров в час до 3,3 миллиона.