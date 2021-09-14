Боевики на Донбассе убили еще одного украинского военного
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Sasha Maksymenko / Flickr
За прошедшие сутки, 13 сентября, боевики на Донбассе 12 раз обстреливали украинские позиции, вследствие чего погиб один боец Вооруженных сил Украины.
Об этом пресс-центр ООС.
Отмечается, что обстрелы зафиксировали у Зайцевого, Верхнеторецкого, Нью-Йорка, Золотого, Катериновки, Новоалександровки и Причепиловки. Боевики применяли гранатометы, минометы и стрелковое оружие. У Нью-Йорка украинские позиции обстреляли из артиллерии.
«В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью», — рассказали там.
- Боевики «ДНР» и «ЛНР», а также российские снайперы активно нарушают режим прекращения огня и обстреливают военных из различного вооружения. В августе и сентябре обстрелы значительно усилились. За этот год общие потери ВСУ на Донбассе составляют более 60 человек.
- 9 сентября под обстрел попали сотрудники СБУ. В то время они собирали доказательства, подтверждающие вину боевиков в обстреле мирных населенных пунктов.