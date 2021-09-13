Минздрав организует выездную вакцинацию пожилых людей в селах Полтавской области

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Ernesto Ryan / Stringer / Getty Images

В Полтавской области Министерство здравоохранения совместно с ВОЗ и ОО «Родители за вакцинацию» начали пилотный проект по увеличению масштабов вакцинации от коронавируса среди пожилых людей.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Проект состоит в том, чтобы организовать выездную вакцинацию пожилых людей в селах Полтавской области и проверить алгоритм такой работы, чтобы в дальнейшем масштабировать его на другие области.

В этом проекте участвуют два села Гаркушинцы и Петровцы с общим количеством населения 2 180 человек, из них половина в возрасте от 60 лет.