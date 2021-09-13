Минздрав организует выездную вакцинацию пожилых людей в селах Полтавской области
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Ernesto Ryan / Stringer / Getty Images
В Полтавской области Министерство здравоохранения совместно с ВОЗ и ОО «Родители за вакцинацию» начали пилотный проект по увеличению масштабов вакцинации от коронавируса среди пожилых людей.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Проект состоит в том, чтобы организовать выездную вакцинацию пожилых людей в селах Полтавской области и проверить алгоритм такой работы, чтобы в дальнейшем масштабировать его на другие области.
В этом проекте участвуют два села Гаркушинцы и Петровцы с общим количеством населения 2 180 человек, из них половина в возрасте от 60 лет.
- По состоянию на 13 сентября в Украине полный курс вакцинации от коронавируса прошли 4 804 204 человека. Одну дозу получили 5 906 740 человек.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может длиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, однако для вакцинированных будут привилегии.