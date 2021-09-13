Постепенное похолодание и дожди. Синоптики рассказали о погоде до конца недели

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Pixabay / Thorsten Frenzel

К концу недели на всей территории Украины начнет снижаться температура, в некоторых регионах ожидаются дожди.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Украине 14 сентября переменная облачность. Без осадков, лишь на Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза. В Карпатах ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 5—10 м/с. Температура ночью +8...+13 °С, днем +19...+24 °С, в южных и восточных областях +25...+29 °С, в Карпатах +14...+16 °С.

15—16 сентября в Украине тоже ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5—10 м/с. Температура ночью +8...+13 °С (в северных, а 16 сентября и в восточных областях +5... +10 °С), в южной части +10...+15 °С; днем +16...+21 °С, на Закарпатье и юге страны, 16 сентября и в большинстве западных областей +20...+25 °С.

По данным синоптиков, 17 сентября в западных, Житомирской, днем и в северных, местами Винницкой и Черкасской областях дожди, на остальной территории без осадков. Температура ночью +7...+13°С, в западных областях и на побережье Черного моря до +16 °С, на востоке страны +5...+10 °С, днем +17...+23 °С, в южной части до +26 °С.

18 сентября в Украине ожидаются дожди, ночью в юго-восточных областях без осадков; температура ночью +7...+13 °С, в юго-западной части до +16 °С; днем +12...+18 °С, в южных, восточных областях и на Закарпатье +17...+23 °С.

В Киеве и области 14 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5—10 м/с. Температура в Киеве ночью +11...+13 °С, днем +21...+23 °С; в области ночью +8...+13 °С, днем +19...+24 °С.

15—16 сентября в столице переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5—10 м/с. Температура ночью +5...+10 °С, днем +16...+21 °С.

17—18 сентября в Киеве ожидается дождь, только ночью 17 сентября без осадков. Температура ночью +7...+12 °С, днем 17 сентября +17...+22 °С, 18 сентября +12...+17 °С.