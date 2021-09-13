Испания с октября начнет выпускать собственную вакцину от COVID-19

Новости

International Monetary Fund / Flickr

Испания планирует уже с октября производить вакцину против COVID-19, разработанную фармацевтической компанией HIPRA.

Об этом пишет издание The Local.

Министр науки и инноваций Диана Морант заявила, что использование собственной вакцины в Испании может начаться в начале следующего года. По ее словам, на сегодня процесс подготовки к производству «идет очень хорошо».

Также Морант уверена в качестве этого препарата и подчеркивает, что вакцину разрабатывали с учетом различных штаммов коронавируса и она показала хорошие результаты против них.

Отмечается, что компания HIPRA перепрофилировалась с ветеринарной отрасли на производство лекарств и вакцин для людей, чтобы облегчить последствия пандемии COVID-19. Ее вакцина против коронавируса использует технологию рекомбинантного белка (rDNA).

Сейчас в Испании используют вакцины, признанные Европейским лекарственным агентством (EMA): Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech.