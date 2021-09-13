Водители Uber в Нидерландах отныне считаются наемными работниками — решение суда

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В Нидерландах суд признал водителей Uber наемными работниками — теперь компания должна платить им зарплату в соответствии с коллективным договором таксистов.

Об этом говорится в решении суда, которое огласили на заседании в понедельник, 13 сентября, пишет Time.

Также суд в Амстердаме решил взыскать с Uber компенсацию в размере €50 тысяч в пользу Федерации нидерландских профсоюзов за несоблюдение трудового соглашения.

Профсоюз таксистов FNV, который подал иск, заявил, что доволен решением суда, а топ-руководитель Uber в Северной Европе Мауриц Шонфельда сказал, что оно его ошарашило.

«Мы знаем, что подавляющее большинство водителей хотели бы продолжать работать независимо. Водители не хотят поступаться своей свободой выбирать когда, как и с кем они работают. Поэтому в интересах водителей мы будем подавать апелляцию и улучшать нашу платформу в Нидерландах», — заявил он.

Аналогичные дела об условиях сотрудничества таксистов с Uber рассматривают в Великобритании, Бельгии и Швейцарии. В Британии суд, в частности, признал водителей, которые работают через платформу, наемными работниками, и теперь у них есть право на минимальную плату и оплачиваемый отпуск.