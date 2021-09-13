СБУ задержала в Донецкой области бывшего боевика батальона «Оплот»
- Автор:
- Олег Панфилович
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Facebook / СБУ
Служба безопасности Украины разоблачила и задержала жителя Курахово Донецкой области, который в 2014—2015 годах находился на службе у боевиков «ДНР».
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В этот период злоумышленник непосредственно участвовал в вооруженном противостоянии на территории Донецкой области. Впоследствии он вернулся на подконтрольную украинской власти территорию, в Курахово Донецкой области.
Боевик признал свою вину и подтвердил пребывания на должности «командира 2 мотострелкового взвода» батальона «Оплот» так называемой «ДНР», а затем в должности «дежурного» так называемой «Русской православной армии».
Злоумышленник также предоставил информацию о других членах незаконного вооруженного формирования. Бывшему боевику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
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