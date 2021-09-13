«Революция в диагностике». В Британии начали масштабное исследование метода выявления рака еще до появления первых симптомов

Новости

Thana Prasongsin / Getty Images

Национальная служба здравоохранения Великобритании начала полномасштабное испытание нового метода ранней диагностики более 50 разновидностей рака.

Ученые рассчитывают, что с помощью этого анализа они смогут диагностировать онкологию еще до появления первых симптомов, пишет ВВС.

Исследование продлится два года, в нем примут участие 140 тысяч добровольцев в возрасте от 50 до 77 лет. Специалисты возьмут у них анализ крови, а затем попросят повторить сдачу анализа через год и через два года.

«Этот тест может совершить революцию в диагностике рака», — заявила исполнительный директор Национальной службы здравоохранения Аманда Притчард.

Выявление рака на ранних стадиях увеличивает шансы на выздоровление пациента, тем более, если речь идет о диагностике онкологии еще до появления симптомов. Дело в том, что биопсию никто не делает, если у пациента нет соответствующих симптомов, а также не все разновидности рака позволяют легко взять такой анализ — например поражения легких, мочевого пузыря или простаты.

Новый метод в перспективе должен выявить ранние изменения в структуре ДНК кровяных клеток. Разработкой этого анализа занимается биотехнологический стартап «Грааль». Недавно за 1,7 миллиарда долларов его купила американская фармацевтическая компания Illumina Inc.

«Поиск технологий диагностики рака при помощи анализов крови ведется во всем мире, но до сих пор он находился на исследовательской стадии. Сейчас мы с партнерами приступаем к развернутому испытанию, самому масштабному в истории», — заявил руководитель программы, профессор онкологии Королевского колледжа в Лондоне профессор Питер Сасиени.

Самым распространенным в Британии онкологическим заболеванием является рак легких, на который приходится 20% всех летальных исходов. Злокачественные опухоли легких, мочевого пузыря, простаты и груди в совокупности являются причиной 45% смертей.