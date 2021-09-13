Лукашенко заявил, что планирует разместить на границе с Украиной российские ЗРК С-400
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на границе с Украиной планируют развернуть зенитно-ракетные комплексы C-400, которые стране поставит Россия.
Об этом Лукашенко заявил во время визита на полигон в рамках военных учений «Запад-2021».
«Сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас добавилось и южное направление. Мы с беларусскими генералами и российскими обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. Мы должны готовиться — 1 200 километров границы с Украиной, поэтому нам придется закрывать и этот периметр [...]. С-400 тут нам к месту», — сказал Лукашенко.
Он добавил, что Минобороны России проработает вопрос установки комплексов. Также он согласовал с Владимиром Путиным список вооружения, который Беларусь получит до 2025 года. В списке до 10 самолетов, несколько десятков вертолетов, а также ЗРК Тор-М2.
- 9 сентября 2021 года Лукашенко и Путин согласовали 28 различных программ по интеграции двух государств. Россия и Беларусь объединят свои рынки газа, нефти и нефтепродуктов. Договор об этом планируют подписать 1 декабря 2023 года. Также будут созданы единые макроэкономическая политика, платежная система и денежно-кредитная политика. Путин анонсировал и создание единого платежного пространства в России и Беларуси. Что касается общей валюты, то Россия и Беларусь пока не пришли к общему мнению.
- Беларусь планирует закупить российского вооружения более чем на миллиард долларов.