«Пропагандирует культ насилия и жестокости». СБУ подтвердила запрет концертов Моргенштерна в Украине

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Служба безопасности Украины заявила, что российскому рэпперу Алишеру Валееву (Моргенштерн) запрещены концерты в Украине.

Об этом спецслужба сообщила агентству Интерфакс-Украина.

При этом в ведомстве подчеркнули, что позиция СБУ основывается на заключениях лингвистической экспертизы, которые подтвердили, что «в творчестве Моргенштерна пропагандируется культ насилия и жестокости, распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ».

«Это создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта с его участием», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что в апреле этого года по представлению СБУ Моргенштерна включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. Также в СБУ отметили, что в сентябре этого года СБУ дополнительно информировала соответствующие органы Украины о запланированных концертах этого исполнителя на территории нашего государства.

«Подчеркивается, что пребывание лица в «списке Минкульта» автоматически запрещает любую концертную деятельность на территории Украины. Таким образом, любые гастроли Моргенштерна на территории Украины запрещены», — подытожили в украинской спецслужбе.

Согласно данным билетного оператора Kontramarka, концерты Моргенштерна запланированы на ноябрь в Запорожье, Харькове и Киеве.