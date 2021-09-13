ВСУ планируют приобрести у Турции еще четыре комплекса беспилотников Bayraktar

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина планирует приобрести у Турции еще четыре комплекса (24 дрона) ударных беспилотников Bayraktar.

Об этом он рассказал в интервью Report.

По словам Залужного, сейчас в составе ВСУ два таких комплекса — всего 12 беспилотников.

«Один комплекс приобрели в этом году по заказу Министерства обороны. Кроме того, для удовлетворения потребностей Вооруженных сил в 2021—2022 годах планируется приобрести еще четыре таких комплекса. В будущем мы планируем пополнить арсенал беспилотными летальными аппаратами местного производства», — добавил он.

Залужный также признал, что украинские военные пока не имеют достаточного опыта использования этих беспилотников в боевых условиях. Поэтому в ВСУ активно изучают опыт Азербайджана.