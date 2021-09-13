В Грузии возобновили работу общественного транспорта

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В Грузии после месяца жесткого карантина возобновили работу общественного транспорта.

Об этом пишет «Новости Грузия».

Общественный транспорт запустили в пяти крупнейших городах страны: Тбилиси, Батуми, Рустави, Кутаиси и Зугдиди. Для пассажиров заработали метро, автобусы, микроавтобусы и канатные дороги.

Правила перевозки остаются такими же — в транспорте разрешено ехать только в защитных масках, также нужно обязательно соблюдать социальную дистанцию.

Общественный транспорт в Грузии за период пандемии останавливался уже четыре раза. Таким образом власти страны пытаются сдерживать распространение коронавируса.