NYT: Последний ракетный удар США в Кабуле был ошибочным — военные приняли канистры с водой за бомбы

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Twitter / Mete Sohtaoğlu

США 29 августа осуществили ракетный удар в Кабуле по автомобилю, в котором якобы находился террорист «Исламского государства» со взрывчаткой. Но журналисты выяснили, что удар был нанесен по ошибке — военные приняли за бомбы канистры с водой.

Об этом говорится в расследовании The New York Times.

Американцы назвали эту атаку «праведным ударом» — последним ракетным ударом на территории Кабула. Согласно данным США, атака была осуществлена на террориста, который перевозил взрывчатку и планировал взорвать ее возле аэропорта, когда там было много людей во время эвакуации из Афганистана.

Но доказательства, которые получили журналисты, ставят под сомнение версию американских властей о том, что в автомобиле была взрывчатка, водитель был связан с террористами, а после удара США прогремел второй взрыв.

Как выяснили журналисты, водителя звали Земари Ахмади, который в свое время помогал американским военным. Все его поездки в тот день были связаны с перевозкой коллег с работы и на работу. Также военные могли видеть, что Ахмади и один из его коллег загружали в машину канистры с водой, которые афганец планировал привезти своей семье.

Американские чиновники официально признали, что при ударе могли погибнуть трое мирных афганцев, но, по данным NYT, вследствие атаки погибли 10 человек, среди которых 7 детей.

43-летний Ахмади работал с 2006 года инженером-электриком в компании Nutrition and Education International — некоммерческой организации из Калифорнии (США), которая помогала с питанием бедным афганцам. Утром того дня, 29 августа, ему позвонил шеф и попросил забрать из офиса свой ноутбук. Около 9 утра Ахмади выехал из своего дома в Кабуле на автомобиле Toyota Corolla 1996 года выпуска. В доме он жил вместе с тремя братьями и их семьями.

Представители США заявляли, что именно в этот момент автомобиль Ахмади и попал в поле их зрения из-за того, что он якобы выехал из места, которое было идентифицировано как убежище террористов из «ИГИЛ». Однако непонятно, какое именно это было место, поскольку по дороге Ахмади забрал еще двух коллег.

В течение дня американский беспилотник следил за автомобилем Ахмади, пока он передвигался по Кабулу. Он якобы обнаружил ряд подозрительных действий, но коллеги Ахмади, которые ездили вместе с ним, уверяют, что все поездки были «обычным рабочим днем».

В середине дня Ахмади вместе с охранником в офисе наполнил несколько контейнеров с водой, чтобы привезти их домой, потому что водоснабжение в его районе прекратилось после захвата власти талибами. Под вечер Ахмади снова забрал коллег, отвез их домой, и направлялся к собственному дому. Коллеги мужчины рассказали, что в их автомобиле не было никакой взрывчатки, только рабочие ноутбуки и канистры с водой в багажнике.

Когда Ахмади въехал во двор своего дома, американские военные приняли решение нанести ракетный удар. Хотя и он находился в густонаселенном месте, но оператор беспилотника оперативно просканировал местность и заметил только одного человека рядом с Ахмади, а потому решил, что ни женщины, ни дети, ни гражданские не пострадают.

Однако, по словам родственников мужчины, когда Ахмади заехал во двор, из дома сразу выбежали его дети и дети его братьев, которые были рады видеть Ахмади и сели в машину, пока он парковался. Брат Ахмади также сидел с женой на первом этаже. В этот момент и прогремел взрыв.

Американские чиновники заявляли, что после ракетного удара прозвучал и второй взрыв, который подтверждает, что в автомобиле была взрывчатка. Но журналисты не смогли найти никаких доказательств второго взрыва. Вокруг были последствия только одного взрыва с соответствующими следами от одной взрывной волны.

По данным родственников, вследствие удара погибли 10 человек: сам Ахмади и трое его детей, двоюродный брат мужчины Насер, еще трое детей другого брата и две трехлетние девочки.

Также члены семьи Ахмади заявляют, что не видят смысла у него планировать атаку на аэропорт Кабула. Ведь Ахмади долгое время работал на американцев и уже подал заявку на эвакуацию в США. Его двоюродный брат Насер также подал заявку.