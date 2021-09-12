«Все необходимые условия или смена гражданства». Гимнаст Верняев поставил ультиматум сборной Украины

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Виталий Белокрыл / УНИАН

Двукратный олимпийский чемпион, гимнаст Олег Верняев пригрозил сменить гражданство, если ему не обеспечат все необходимые условия для подготовки к следующей Олимпиаде.

Об этом он рассказал в комментарии «Суспільне Спорт».

Сам Верняев в настоящее время отбывает дисквалификацию за возможное употребление допинга. Она завершается в ноябре 2024 года, но спортсмен подал апелляцию на это решение.

Он считает, что отменить ее вряд ли удастся, но возможно сократить минимум на год. Тогда он сможет подготовиться к Олимпиаде в Париже.

«Готов ли представлять Украину на Олимпиаде-2024? Если уменьшат [срок дисквалификации]. Ну как: у нас здесь параллельно идет конфликт в сборной. И если меня вернут в спорт, то, скажем так, «сюсюканья не будет» — будет ультиматум: или я готовлюсь по полному карт-бланшу, мне готовят все условия, которые нужны, и убирают всех тех людей, которые мне мешают. Или отпускайте меня и я иду туда, где мне будет удобно работать», — заявил Верняев.

По словам гимнаста, конфликт он имеет с некоторыми другими членами сборной, которые якобы жалуются, что им мешают тренироваться «маленькие дети и молодежная сборная».

«Но это смешно, когда 30-летние дядьки говорят, что им мешает девушка-тренер или юниоры по 17 лет мешают тренироваться и готовиться к Олимпийским Играм», — подчеркнул он.

Спортсмен уверяет, что желание менять гражданство не имеет и хочет представлять Украину. Но говорит, что из-за возраста в его карьере остается последний олимпийский цикл — это подготовка к Олимпиаде-2024.