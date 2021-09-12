Лукашенко: Беларусь закупит у России вооружения на более $1 миллиарда
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Пул Первого / Telegram
Беларусь планирует закупить российского вооружения более чем на $1 миллиард. На недавних переговорах в Кремле вопросам обороны и безопасности уделили «много внимания».
Об этом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время военных учений «Запад-2021», цитирует БелТА.
Оружие должны поставить до 2025 года, «это около десятка самолетов, это несколько десятков вертолетов и зенитный ракетный комплекс «Тор». Также речь идет и о закупке системы C-400, «которой сейчас перекрыт периметр границы Беларуси на западном направлении».
«Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Мы с беларусскими генералами и русскими обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет... мы должны готовиться — 1 200 км границы с Украиной, поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы говорили, что С-400 нам будет к месту. Путин дал поручение министру обороны, чтобы с нашими проработали эти вопросы для того, чтобы можно было поставить эти комплексы нам», — заявил Лукашенко.
- 9 сентября 2021 года Лукашенко и Путин согласовали 28 различных программ по интеграции двух государств. Россия и Беларусь объединят свои рынки газа, нефти и нефтепродуктов. Договор об этом планируют подписать 1 декабря 2023 года. Будут также созданы единые макроэкономическая политика, платежная система и денежно-кредитная политика. Также Путин анонсировал создание единого платежного пространства в России и Беларуси. Что касается общей валюты, то Россия и Беларусь пока не пришли к общему мнению.
- Договор между Беларусью и Россией о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года: по нему страны должны объединить валюту, армию, таможенную и налоговую системы. После массовых протестов в 2020 году в Беларуси, которые Лукашенко подавил силой, он разорвал почти все связи с Западом и начал договариваться с Россией. Та сфокусировала работу на выполнении «дорожных карт» по интеграции двух стран.