Победительницей US Open стала 18-летняя теннисистка — впервые за 44 года британка. Ее уже называют «сенсацией»

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Twitter / US Open Tennis

В финале турнира Открытого чемпионата США по теннису победила Эмма Радукану, которая выступала за Британию. Ей противостояла канадка Лейла Фернандес.

Радукану выиграла со счетом 6:4, 6:3.

BBC пишет, что обе девушки, которым нет и двадцати, стали сенсацией этого турнира: финал между номерами 150 и 73 в мировом рейтинге теннисисток WTA вряд ли кто-то мог предположить. Радукану находилась так низко в рейтинге, что ей пришлось начинать борьбу на US Open с квалификационных раундов. Эмма все их выиграла и стала первой в истории женщиной, которая вышла в финал турнира Большого шлема таким путем.

Кроме этого, с этой победой Радукану становится:

Первой британской женщиной-победительницей US Open со времен Вирджинии Уэйд в 1977 году.

Самой молодой чемпионкой Шлема среди женщин после Марии Шараповой на Уимблдоне в 2004 году.

Самой молодой британкой, которая выиграла титул Большого шлема;

Первой женщиной, которая выиграла Открытый чемпионат США, не проиграв ни одного сета после Серены Уильямс в 2014 году.

Twitter / US Open Tennis

Радукану родилась в Канаде в семье румына и китаянки, но выросла в Британии. После победы она получит призовой фонд в $2,5 миллиона, поднимется до 23 места в мировом рейтинге и станет теннисисткой номер один в Великобритании.